İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kabul töreni

Anadolu Ajansı - DHA 28.10.2019 - 23:10
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın konuklarını kapıda karşıladığı törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, siyaset, iş, sanat, spor camiasından isimler ile azınlık temsilcileri katıldı.
Vali Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde davetlilere hitap etti.
Türkiye'nin doğum gününü, Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını dile getiren Yerlikaya, "İstiklal mücadelemiz, Mustafa Kemal Atatürk ile başladı. Gazi'nin yaktığı özgürlük meşalesi, tüm vatan sathına yayıldı. Milletimiz, onun etrafında kenetlendi. O büyük mücadele sonunda; Sevr'i, Mondros'u ve nice işgal belgesini yırtıp attık. Bu vatanın sonsuza dek bizim olduğunu, kanımızla, canımızla bir kez daha tescil ettik" diye konuştu.
Yerlikaya, Cumhuriyetin ilanının milletin yeniden doğuşu, yeniden dirilişi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Cumhuriyetimizin ilanı; bağımsızlık ve özgürlüğümüzün en yüksek abidesidir. Türkiye Cumhuriyeti; imanın, cesaret ve azmin en büyük eseridir. Bu eserde; kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla 7'den 70'e kalbi bağımsız bir Türkiye için çarpan aziz milletimizin sevdası var. Bastığımız yer, toprak değil. Her karışında şehitlerimizin kanı var. Cumhuriyetimizin temelleri çok sağlam. Köklerimiz, toprağın derinliklerine uzanan, ulu bir çınar. Cumhuriyetimizin temelinde; ilim var, irfan var, sarsılmaz bir inanç var. Hak var, adalet var, demokrasi var. Birlik var, vatan sevgisi var, kardeşlik var. Cumhuriyetimizin 96. yılında sonsuza dek ettiğimiz kardeşlik yeminini, bir kez daha tazeliyoruz. Her geçen gün, daha gür bir sesle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyoruz."