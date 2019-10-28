İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kabul töreni

Yerlikaya, Cumhuriyetin ilanının milletin yeniden doğuşu, yeniden dirilişi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ilanı; bağımsızlık ve özgürlüğümüzün en yüksek abidesidir. Türkiye Cumhuriyeti; imanın, cesaret ve azmin en büyük eseridir. Bu eserde; kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla 7'den 70'e kalbi bağımsız bir Türkiye için çarpan aziz milletimizin sevdası var. Bastığımız yer, toprak değil. Her karışında şehitlerimizin kanı var. Cumhuriyetimizin temelleri çok sağlam. Köklerimiz, toprağın derinliklerine uzanan, ulu bir çınar. Cumhuriyetimizin temelinde; ilim var, irfan var, sarsılmaz bir inanç var. Hak var, adalet var, demokrasi var. Birlik var, vatan sevgisi var, kardeşlik var. Cumhuriyetimizin 96. yılında sonsuza dek ettiğimiz kardeşlik yeminini, bir kez daha tazeliyoruz. Her geçen gün, daha gür bir sesle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyoruz."