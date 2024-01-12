İstanbul’da değnekçilere suçüstü: Turistten 250 lira aldılar
İstanbul Fatih’te sokağa araç park etmek isteyen değnekçiler, polis operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, değnekçilere 250 lira park ücreti ödeyen turist çift de polis tarafından bilgilendirildi.
Eminönü ve çevresinde değnekçilik yapıldığı ihbarları üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri çalışma başlattı.Yapılan çalışmalar sonucunda Tacirhane Sokak ve çevresinde bazı kişilerin araçlarını park etmek isteyenlerden para talep ettiği tespit edildi.