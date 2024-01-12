İstanbul’da değnekçilere suçüstü: Turistten 250 lira aldılar

İstanbul Fatih’te sokağa araç park etmek isteyen değnekçiler, polis operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, değnekçilere 250 lira park ücreti ödeyen turist çift de polis tarafından bilgilendirildi.

İstanbul’da değnekçilere suçüstü: Turistten 250 lira aldılar - 1

Eminönü ve çevresinde değnekçilik yapıldığı ihbarları üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Tacirhane Sokak ve çevresinde bazı kişilerin araçlarını park etmek isteyenlerden para talep ettiği tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da değnekçilere suçüstü: Turistten 250 lira aldılar - 2

Polisler, değnekçilik yapan şüphelileri bir süre takip ederek para alışverişini cep telefonu ile görüntüledi.

Değnekçilik yaptığı tespit edilen Ş.Ö., S.Ö ve O.E., sürücülerden para aldıkları sırada polis ekiplerine suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul’da değnekçilere suçüstü: Turistten 250 lira aldılar - 3

Polis merkezine götürülen şüphelilerle ilgili karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya teşebbüs etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul’da değnekçilere suçüstü: Turistten 250 lira aldılar - 4

Şüphelilere 250 lira park ücreti ödeyen yabancı turistler de polis ekipleri tarafından bilgilendirildi.

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