İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il
TÜİK’in son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul’da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamete diyor. Bunlardan sadece 2 milyon 152 bin 878 kişi İstanbul nüfusuna katılı olarak görünüyor. Geri kalan kısım ise başka kentlerin nüfusuna katırlı. Peki kilometrekareye 3 bin 13 kişinin düştüğü İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
TÜİK verilerine göre 15 milyon 655 bin 924 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor.
İstanbul kütüğüne kayıtlı olan sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 kişi.
Yani İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor.