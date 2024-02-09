İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il

TÜİK’in son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul’da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamete diyor. Bunlardan sadece 2 milyon 152 bin 878 kişi İstanbul nüfusuna katılı olarak görünüyor. Geri kalan kısım ise başka kentlerin nüfusuna katırlı. Peki kilometrekareye 3 bin 13 kişinin düştüğü İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 1

TÜİK verilerine göre 15 milyon 655 bin 924 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor.

İstanbul kütüğüne kayıtlı olan sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 kişi. 

Yani İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 2

Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte ilk 20 il...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 3

11- 306 bin 869 Karslı

12- 304 bin 722 Rizeli

13- 300 bin 404 Erzincanlı

14-263 bin 995 Mardinli

15- 263 bin 921 Vanlı

16- 259 bin 472 Ardahanlı

17- 258 bin 004 Siirtli

18- 244 bin 876 Bitlisli

19- 236 bin 157 Diyarbakırlı

20- 227 bin 688 Ağrılı

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 4

10 - SİNOP

365 bin 925 kişi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 5

9 - TRABZON

411 bin 065 kişi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 6

8 - SAMSUN

415 bin 022 kişi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 7

7 - MALATYA

419 bin 224 kişi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 8

6 - ERZURUM

450 bin 286 kişi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 9

5 - TOKAT

478 bin 587 kişi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 10

4 - GİRESUN

482 bin 530 kişi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 11

3 - ORDU

İstanbul'da ne çok nüfusa sahip olan üçüncü şehir, 515 bin 544 kişi ile Ordu.

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 12

2 - KASTAMONU

İstanbul'da 544 bin 60 Kastamonulu yaşarken, Kastamonu’nun nüfusu 388 bin 990’da kalıyor.

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il - 13

1 - SİVAS

Listenin ilk sırasında 754 bin 327 kişiyle Sivas yer alıyor. 

Yine Kastamonu'da olduğu gibi Sivas'ın nüfusu 650 bin 401'le İstanbul'da yaşayan sivaslı sayısından az. 

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