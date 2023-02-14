İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yayımlanan olası deprem kayıp tahminleri kitapçıyla birlikte, İstanbul'da yaşanacak olası 7,5 büyüklüğündeki bir depremde tüm ilçelerin can kaybı ve bina hasar tahminleri açıklandı. 39 ilçe için ayrı ayrı hazırlanan can kaybı senaryoları, tahminde bulunulan ilçelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu ve can kaybı sayısı.

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 1

İstanbul'da olası 7,5 büyüklüğündeki bir deprem sonrasında ilçelerde meydana gelebilecek tahmini can kaybı sayısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan raporla birlikte açıklandı. 

İşte İstanbul'da ilçe ilçe can kaybı tahmini;

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 2

ADALAR CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 3

ARNAVUTKÖY CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 4

ATAŞEHİR CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 5

AVCILAR CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 6

BAĞCILAR CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 7

BAHÇELİEVLER CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 8

BAKIRKÖY CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 9

BAŞAKŞEHİR CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 10

BAYRAMPAŞA CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 11

BEŞİKTAŞ CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 12

BEYKOZ CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 13

BEYLİKDÜZÜ CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 14

BEYOĞLU CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 15

BÜYÜKÇEKMECE CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 16

ÇEKMEKÖY CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 17

ESENLER CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 18

ESENYURT CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 19

EYÜP CAN CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 20

FATİH CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 21

GAZİOSMANPAŞA CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 22

GÜNGÖREN CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 23

KADIKÖY CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 24

KAĞITHANE CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 25

KARTAL CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 26

KÜÇÜKÇEKMECE CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 27

MALTEPE CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 28

PENDİK CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 29

SANCAKTEPE CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 30

SARIYER CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 31

SİLİVRİ CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 32

SULTANBEYLİ CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 33

ŞİLE CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 34

ŞİŞLİ CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 35

TUZLA CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 36

ÜMRANİYE CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 37

ÜSKÜDAR CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İstanbul'da ilçe ilçe olası deprem senaryosu: 7,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçe ve semtlerde can kaybı tahminleri - 38

ZEYTİNBURNU CAN KAYBI TAHMİNLERİ

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