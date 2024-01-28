İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkili oluyor. Kuzey kesimlerde kar yağışı beklenirken hava sıcaklığının da 1 ila 3 derece düşeceği öngörülüyor. İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor. AKOM pazar ve pazartesi günlerine dikkat çekerek, uyarılarda bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.