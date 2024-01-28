İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkili oluyor. Kuzey kesimlerde kar yağışı beklenirken hava sıcaklığının da 1 ila 3 derece düşeceği öngörülüyor. İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor. AKOM pazar ve pazartesi günlerine dikkat çekerek, uyarılarda bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 2

Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 3

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 4

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve iç kesimlerde kar, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının da 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 5

AKOM'DAN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 6

Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 7

28 OCAK PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 8

29 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 9

30 OCAK SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 10

31 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da kar alarmı! Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? - 11

1 ŞUBAT PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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