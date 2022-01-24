İstanbul'da kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor

Haberler - Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 04:24 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 04:26
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.
Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kar yağışının sürdüğü Anadolu Yakası'nda TEM ve D 100 Karayolu'nda trafikte aksamalar yaşanıyor.
Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, sürücülerin yollarda ilerlemekte zorlandığı, bazı araçların yol kenarında beklediği görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 02.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 33 olarak ölçüldü.