İstanbul'da kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor

İstanbul'da gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle TEM ve D 100 Karayolu'nda trafikte aksamalar yaşanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 04:24 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 04:26

İstanbul'da kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor - 1

'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.

İstanbul'da kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor - 2

Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor - 3

Kar yağışının sürdüğü Anadolu Yakası'nda TEM ve D 100 Karayolu'nda trafikte aksamalar yaşanıyor.

İstanbul'da kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor - 4

Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, sürücülerin yollarda ilerlemekte zorlandığı, bazı araçların yol kenarında beklediği görüldü.

İstanbul'da kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor - 5

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 02.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 33 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor - 6

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