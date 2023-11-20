İstanbul’da kaybolan Begüm’den haber alınamıyor

İstanbul Esenler’de yaşayan 14 yaşındaki Begüm Alkan’dan haber alınamıyor. Genç Begüm’ün babası Sedat Alkan, gözyaşları içinde kızına seslendi. Baba Alkan, “Yavrum ne olur çık gel. Perişanız güzel kızım. Çok kötü durumdayız. Yaşayan ölü gibiyiz.” dedi.

İstanbul’da kaybolan Begüm’den haber alınamıyor - 1

Esenler’de yaşayan 14 yaşındaki Begüm Alkan, 13 Kasım Pazartesi günü evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Begüm’ü bulmaya çalışan ailesi kayıp ilanı verse de sonuç alamadı.

Üzerinde kimliği olmayan Begüm, siyah mont, pembe sweatshirt, siyah pantolon ve beyaz ayakkabısıyla evden ayrıldı.

En son kahverengi taytla görüldüğü öğrenilen Begüm için gelen ihbarlar ise, asılsız çıktı.

Aile, kızlarının bir an önce bulunmasını umut ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kaybolan Begüm’den haber alınamıyor - 2

Pazartesi günü Begüm’ün psikolog randevusu olduğunu söyleyen anne Derya Alkan, kızının isteği üzerine alışveriş yapmaya gittiğini, döndüğünde kızını evde bulamadığını anlattı.

“Telefonunu çaldırdık. Hiçbir şekilde cevap vermiyor. Aşağıda oturan Emine isimli arkadaşını alıp gitmiş. Hiçbir haber yok.” diyen anne Alkan, kızıyla bir kez iletişime geçebildiklerini, kendilerine “Beni merak etmeyin yarın geleceğim.” dediğini anlattı.
İstanbul’da kaybolan Begüm’den haber alınamıyor - 3

Kızının Emine isimli arkadaşının bir sosyal medya hesabı açıp, “Bizim durumumuz çok iyi” şeklinde paylaşım yaptığını anlatan anne Alkan, şöyle devam etti:

“Öfke problemi var kızımın. Ergen olduğu için çabuk kızıyordu. Ama kesinlikle bize karşı birşeyi yoktu. O gün psikoloğa gittiğimizde öpüyordu beni. Evde ikiz gibiyiz. O kadar bana düşkündür. Bu kadar bana düşkün kızım nasıl çekip gitti. O telefonda kiminle konuştu ki hemen kapıyı çekip gitti? Hiçbirşey almadan çekip gidiyor. Sadece yanında 300 - 400 lira parası ve öğrenci akbili vardı. Sınıf arkadaşlarıyla konuştum. Biriyle sosyal medyadan konuşuyormuş.”
İstanbul’da kaybolan Begüm’den haber alınamıyor - 4

Baba Sedat Alkan ise kızına seslendi.

“Yavrum ne olur çık gel. Perişanız güzel kızım. Annen, baban. Çok kötü durumdayız. Yani yaşayan ölü gibiyiz. Çok kötü durumdayız.” diyen baba gözyaşlarını tutamadı.

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