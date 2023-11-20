İstanbul’da kaybolan Begüm’den haber alınamıyor
İstanbul Esenler’de yaşayan 14 yaşındaki Begüm Alkan’dan haber alınamıyor. Genç Begüm’ün babası Sedat Alkan, gözyaşları içinde kızına seslendi. Baba Alkan, “Yavrum ne olur çık gel. Perişanız güzel kızım. Çok kötü durumdayız. Yaşayan ölü gibiyiz.” dedi.
Esenler’de yaşayan 14 yaşındaki Begüm Alkan, 13 Kasım Pazartesi günü evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı.
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Begüm’ü bulmaya çalışan ailesi kayıp ilanı verse de sonuç alamadı.
Üzerinde kimliği olmayan Begüm, siyah mont, pembe sweatshirt, siyah pantolon ve beyaz ayakkabısıyla evden ayrıldı.
En son kahverengi taytla görüldüğü öğrenilen Begüm için gelen ihbarlar ise, asılsız çıktı.Aile, kızlarının bir an önce bulunmasını umut ediyor.