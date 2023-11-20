İstanbul’da kaybolan Begüm’den haber alınamıyor

Kızının Emine isimli arkadaşının bir sosyal medya hesabı açıp, “Bizim durumumuz çok iyi” şeklinde paylaşım yaptığını anlatan anne Alkan, şöyle devam etti:

“Öfke problemi var kızımın. Ergen olduğu için çabuk kızıyordu. Ama kesinlikle bize karşı birşeyi yoktu. O gün psikoloğa gittiğimizde öpüyordu beni. Evde ikiz gibiyiz. O kadar bana düşkündür. Bu kadar bana düşkün kızım nasıl çekip gitti. O telefonda kiminle konuştu ki hemen kapıyı çekip gitti? Hiçbirşey almadan çekip gidiyor. Sadece yanında 300 - 400 lira parası ve öğrenci akbili vardı. Sınıf arkadaşlarıyla konuştum. Biriyle sosyal medyadan konuşuyormuş.”