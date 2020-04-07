İstanbul'da kurulacak sahra hastanelerinin yapımına başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'İstanbul'a 2 yeni salgın hastanesi kurulacak' açıklamasının ardından Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda çalışmalar başladı. Kurulacak hastanelerin 45 gün içerisinde bitmesi planlanıyor. İşte iki sahra hastanesinin kurulacağı alanlar...

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DHA 07.04.2020 - 10:59

Yeşilköy Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de kurulacak bi yataklı sahra hastanesi çalışmalarına başlandı.

Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının devam ettiğini belirtilirken Sancaktepe’de de kurulacak bin yataklı hastanenin yapımı başladı.

İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'nda ise son durum sabah saatlerinde görüntülendi.

Havalimanı içerisindeki terminallerde park halinde bulunan uçaklar ve uçakların kalkış ve inişlerinin normal bir şekilde yapıldığı görüldü.

Hastane çalışmalarının gün içerisinde başlayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurulacak hastanelere ilişkin, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde bilgi vermişti.