İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü

Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen musilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Haberler - İHA 22.02.2022 - 09:22

İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü - 1

Geçen yıl yoğun bir şekilde Denizinin kaplayan bu yıl Çanakkale Boğazı’ndan sonra ’da yeniden ortaya çıktı.

İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü - 2

Balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj bu yıl İstanbul Maltepe açıklarında görüntülendi.

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Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi.

İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü - 4

Maltepe’de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.

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Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıktı. Marmara Denizi'nin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.

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İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü - 8

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