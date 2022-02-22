İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü

Haberler - İHA 22.02.2022 - 09:22
Balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj bu yıl İstanbul Maltepe açıklarında görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi.
Maltepe’de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.
Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıktı. Marmara Denizi'nin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.