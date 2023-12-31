İstanbul’da otomobile kaldırım taşlı saldırı
İstanbul Ataşehir’de bir kişi, eline aldığı kaldırım taşı ile park halindeki otomobile saldırdı. Camları kıramayan saldırgan, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Ataşehir’de bir kişi, kaldırım taşıyla bir otomobile saldırdı.Olay, Ataşehir’de bugün saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yerden kaldırım taşı alan bir kişi, park halindeki otomobilin camlarına vurmaya başladı.