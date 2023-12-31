İstanbul’da otomobile kaldırım taşlı saldırı

Olaya tanık olan Serkan Anek isimli kişi, “Kaldırım taşı ile önce arabanın sağ ön camına doğru vurmaya başladı, birkaç kere vurdu kıramadı. Sonra arka cama geçti, arka camı da kıramayınca bağırdı çağırdı sonra da yürüdü gitti. Sebebi nedir bilmiyorum ama daha önce de böyle vukuatları varmış. Sonra araç sahibi geldi video çekti. Ben de olay esnasında kayıtsız kalmamak için kameramı açtım video çekip sosyal medyada paylaştım.” dedi.