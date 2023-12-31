İstanbul’da otomobile kaldırım taşlı saldırı

İstanbul Ataşehir’de bir kişi, eline aldığı kaldırım taşı ile park halindeki otomobile saldırdı. Camları kıramayan saldırgan, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’da otomobile kaldırım taşlı saldırı - 1

İstanbul Ataşehir’de bir kişi, kaldırım taşıyla bir otomobile saldırdı.

Olay, Ataşehir’de bugün saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yerden kaldırım taşı alan bir kişi, park halindeki otomobilin camlarına vurmaya başladı.

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İstanbul’da otomobile kaldırım taşlı saldırı - 2

Camlara vururken aynı anda bağıran saldırgan çevrede paniğe neden oldu. Kaldırım taşı ile vurduğu otomobil camlarını kıramayan adam, olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

İstanbul’da otomobile kaldırım taşlı saldırı - 3

Taşlı saldırıya uğrayan otomobilin sahibi Yiğit Ş. daha sonra aracının yanına gelerek aracını inceledi.

Olay üzerine polis ekipleri bölgede çalışma yaparken, araç sahibi Yiğit Ş.’nin şahıs hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi.
İstanbul’da otomobile kaldırım taşlı saldırı - 4

Olaya tanık olan Serkan Anek isimli kişi, “Kaldırım taşı ile önce arabanın sağ ön camına doğru vurmaya başladı, birkaç kere vurdu kıramadı. Sonra arka cama geçti, arka camı da kıramayınca bağırdı çağırdı sonra da yürüdü gitti. Sebebi nedir bilmiyorum ama daha önce de böyle vukuatları varmış. Sonra araç sahibi geldi video çekti. Ben de olay esnasında kayıtsız kalmamak için kameramı açtım video çekip sosyal medyada paylaştım.” dedi.

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