İstanbul’da otoyolda infaz | Arnavutköy’de bulunan araç Esenler saldırısıyla mı ilgili?

ARNAVUTKÖY’DE BULUNAN ARAÇ ESENLER SALDIRISIYLA MI İLİŞKİLİ?

Esenler’de bir kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili olduğu düşünülen bir araç ise Arnavutköy’de bulundu.

İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde adak ve kurban satışı yapılan bir arazinin yanında terk edilmiş halde bir otomobil bulundu.