İstanbul’da otoyolda infaz | Arnavutköy’de bulunan araç Esenler saldırısıyla mı ilgili?

İstanbul’da dün gece seyir halindeki bir araca ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan araçtaki iki kişi, otoyol kenarındaki ağaçlık alana kaçmak istedi. Ancak iki kişi silahla vuruldu. Vurulanlardan 1’i yaşamını yitirirken, diğeri yaralandı. Yaşamını yitiren kişinin cezaevi firarisi Ömer Faruk Özçelik olduğu belirlendi. Saldırıya ilişkin bugün bir gelişme daha yaşandı. Arnavutköy’de lastikleri patlamış, üzerinde kurşun izi olan bir otomobil bulundu. Aracın, bu saldırıyla ilgili olabileceği düşünülüyor.

İstanbul’da otoyolda infaz | Arnavutköy’de bulunan araç Esenler saldırısıyla mı ilgili? - 1

İstanbul Esenler’de O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 FHL 118 plakalı otomobile aynı yönde arkadan gelen ve plakası alınamayan bir araçtan silahla ateş açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da otoyolda infaz | Arnavutköy’de bulunan araç Esenler saldırısıyla mı ilgili? - 2

Bu sırada saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Ömer Faruk Özçelik ve Onurcan Çakır, aracı durdurarak kaçmaya çalıştı.

İstanbul’da otoyolda infaz | Arnavutköy’de bulunan araç Esenler saldırısıyla mı ilgili? - 3

Saldırganlar, ağaçlık alana kaçmaya çalışan Özçelik ve Çakır’a ateş ederek ağır yaraladı. Her iki kişi de kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da otoyolda infaz | Arnavutköy’de bulunan araç Esenler saldırısıyla mı ilgili? - 4

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çakır ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da otoyolda infaz | Arnavutköy’de bulunan araç Esenler saldırısıyla mı ilgili? - 5

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Saldırıda hayatını kaybeden Ömer Faruk Özçelik'n 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından cezaevinden firar ettiği ve o tarihten bu yana firari olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
İstanbul’da otoyolda infaz | Arnavutköy’de bulunan araç Esenler saldırısıyla mı ilgili? - 6

ARNAVUTKÖY’DE BULUNAN ARAÇ ESENLER SALDIRISIYLA MI İLİŞKİLİ?

Esenler’de bir kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili olduğu düşünülen bir araç ise Arnavutköy’de bulundu.

İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde adak ve kurban satışı yapılan bir arazinin yanında terk edilmiş halde bir otomobil bulundu.
İstanbul’da otoyolda infaz | Arnavutköy’de bulunan araç Esenler saldırısıyla mı ilgili? - 7

Kurbanlık hayvan satışı yapan bir vatandaşın ihbarı üzerine İsmet İnönü Caddesi’ne polis ekipleri sevk edildi.

Lastikleri patlamış, kapılarında ve camlarında kurşun izleri olduğu görülen araçta polis ekipleri inceleme başlattı.

Aracın dün gece Esenler’de işlenen cinayetin şüphelilelirin kaçtıkları araç olduğu değerlendiriliyor.
İstanbul’da otoyolda infaz | Arnavutköy’de bulunan araç Esenler saldırısıyla mı ilgili? - 8

Araçta bir de maske olması dikkat çekti.

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