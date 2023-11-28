İstanbul’da otoyolda infaz | Arnavutköy’de bulunan araç Esenler saldırısıyla mı ilgili?
İstanbul’da dün gece seyir halindeki bir araca ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan araçtaki iki kişi, otoyol kenarındaki ağaçlık alana kaçmak istedi. Ancak iki kişi silahla vuruldu. Vurulanlardan 1’i yaşamını yitirirken, diğeri yaralandı. Yaşamını yitiren kişinin cezaevi firarisi Ömer Faruk Özçelik olduğu belirlendi. Saldırıya ilişkin bugün bir gelişme daha yaşandı. Arnavutköy’de lastikleri patlamış, üzerinde kurşun izi olan bir otomobil bulundu. Aracın, bu saldırıyla ilgili olabileceği düşünülüyor.
İstanbul Esenler’de O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 FHL 118 plakalı otomobile aynı yönde arkadan gelen ve plakası alınamayan bir araçtan silahla ateş açıldı.