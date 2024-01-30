Sarıyer’deki
kilise saldırısında kullanılan silah bulundu | Özel harekat bölgede, trafik kontrollü sağlanıyor
İstanbul Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silahlardan biri Kemerburgaz-Bahçeköy yolunda bulundu. Polis dedektörüyle bulunan silahın, kuru sıkıdan bozma olduğu belirlendi. Silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polisin olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor. Çalışma nedeniyle yoldaki trafik, kontrollü olarak sağlanıyor.
Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silah bulundu.
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, Kemerburgaz-Bahçeköy yolunda arama çalışması başlattı.
Dün yapılan çalışmalarda saldırıda kullanıldığı belirtilen silah bulundu.
Polis dedektörüyle bulunan silahın, kuru sıkıdan bozma olduğu belirlendi.
Aynı bölgede bugün de arama çalışması yapılıyor.