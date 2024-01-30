Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silah bulundu | Özel harekat bölgede, trafik kontrollü sağlanıyor

İstanbul Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silahlardan biri Kemerburgaz-Bahçeköy yolunda bulundu. Polis dedektörüyle bulunan silahın, kuru sıkıdan bozma olduğu belirlendi. Silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polisin olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor. Çalışma nedeniyle yoldaki trafik, kontrollü olarak sağlanıyor.

Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silah bulundu | Özel harekat bölgede, trafik kontrollü sağlanıyor - 1

Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silah bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, Kemerburgaz-Bahçeköy yolunda arama çalışması başlattı.

Dün yapılan çalışmalarda saldırıda kullanıldığı belirtilen silah bulundu.

Polis dedektörüyle bulunan silahın, kuru sıkıdan bozma olduğu belirlendi.

Aynı bölgede bugün de arama çalışması yapılıyor.

VİDEO: Sarıyer'deki kilise saldırganlarından yeni görüntü

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silah bulundu | Özel harekat bölgede, trafik kontrollü sağlanıyor - 2

Sarıyer’de bir kişinin öldürüldüğü kilise saldırısının ardından dün, saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy’de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede arama çalışması başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy’deki Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışması yaptı.

Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silah bulundu | Özel harekat bölgede, trafik kontrollü sağlanıyor - 3

300 polisin katıldığı arama çalışmalarında, saldırıda kullanıldığı düşünülen kuru sıkıdan bozma tabanca ve parçaları bulundu.

Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silah bulundu | Özel harekat bölgede, trafik kontrollü sağlanıyor - 4

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çok sayıda polisin katıldığı çalışmalar bugün de sürüyor.

Çalışmalara özel harekat polisleri de destek veriyor.

Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silah bulundu | Özel harekat bölgede, trafik kontrollü sağlanıyor - 5

Arama çalışmaları nedeniyle bölgedeki trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silah bulundu | Özel harekat bölgede, trafik kontrollü sağlanıyor - 6
Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silah bulundu | Özel harekat bölgede, trafik kontrollü sağlanıyor - 7
Sarıyer’deki kilise saldırısında kullanılan silah bulundu | Özel harekat bölgede, trafik kontrollü sağlanıyor - 8
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