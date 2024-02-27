İstanbul’da rehine krizi cinayetle bitti: Rehin aldığı eşini öldürdü

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan Ülkü Araz ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Emine Ülkü Araz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay yeri inceleme ekipleri dairede yaptığı çalışmada tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu.