İstanbul’da rehine krizi cinayetle bitti: Rehin aldığı eşini öldürdü

İstanbul Çekmeköy’de bir kişi, eşini evde rehin aldı. Polis ihbar hattına mesaj atarak yardım isteyen Emine Ülkü Araz, ikna çalışmaları sırasında Hakan Araz tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kapıyı kırıp içeri giren polis, Hakan Araz’ı gözaltına aldı.

İstanbul’da rehine krizi cinayetle bitti: Rehin aldığı eşini öldürdü - 1

İstanbul’da bir kişi rehin aldığı eşini, silahla vurarak öldürdü.

Olay, saat 04.30 sıralarında Çekmeköy’e bağlı Güngören Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik olan Hakan Araz ve eşi Emine Ülkü Araz arasında yine tartışma yaşandı.

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İstanbul’da rehine krizi cinayetle bitti: Rehin aldığı eşini öldürdü - 2

“REHİN ALINDIM” DİYE MESAJ ATTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emine Ülkü Araz, “Eşim silahla beni rehin alıyor” diye polis ihbar hattına mesaj gönderdi.

İhbar üzerine çok sayıda ekip adrese sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada ihbarı yapan kişinin adresinin, Çekmeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde daha önce 3 defa işlem yapılan çiftin yaşadığı adres olduğu anlaşıldı.

İstanbul’da rehine krizi cinayetle bitti: Rehin aldığı eşini öldürdü - 3

Ekipler, daire kapısı önünde ve çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Müzakereci ekipler silahlı kocayı, kapıyı açması ve eşini serbest bırakması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Polisin tüm ikna çabalarına rağmen Araz kapıyı açmadı.
İstanbul’da rehine krizi cinayetle bitti: Rehin aldığı eşini öldürdü - 4

7-8 EL SİLAH SESİ DUYULDU

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polislerinin olay yerine geldiği sırada evin içinde 7-8 el silah sesi duyuldu.

Özel Harekat polisleri evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Polis, şüpheli Araz’ı dairenin balkonunda yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Çekmeköy Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.
İstanbul’da rehine krizi cinayetle bitti: Rehin aldığı eşini öldürdü - 5

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan Ülkü Araz ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Emine Ülkü Araz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay yeri inceleme ekipleri dairede yaptığı çalışmada tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu.
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