İstanbul’da rehine krizi cinayetle bitti: Rehin aldığı eşini öldürdü
İstanbul Çekmeköy’de bir kişi, eşini evde rehin aldı. Polis ihbar hattına mesaj atarak yardım isteyen Emine Ülkü Araz, ikna çalışmaları sırasında Hakan Araz tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kapıyı kırıp içeri giren polis, Hakan Araz’ı gözaltına aldı.
İstanbul’da bir kişi rehin aldığı eşini, silahla vurarak öldürdü.
Olay, saat 04.30 sıralarında Çekmeköy’e bağlı Güngören Mahallesi’nde meydana geldi.İddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik olan Hakan Araz ve eşi Emine Ülkü Araz arasında yine tartışma yaşandı.