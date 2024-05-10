Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar tekrar düştü, yağış geri geldi (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) raporlarına göre, yaz değerlerine çıkan sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Marmara'da poyraz kuvvetli ve soğuk esip üşetecek. MGM, 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verirken yarın ise tüm yurtta yağış hakim. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da beklenen yağışın saat 18.00'den itibaren etkili olacağını, rüzgarın ise sert edeceğini bildirdi. İşte Ankara, İzmir, İstanbul'da günlük hava tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.
Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.