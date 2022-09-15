İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı

İstanbul'da sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Hastaneye gelenler, şişlik ve dayanılmaz kaşıntıları olduğunu belirtti. Yaz mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı sivrisinek sayısında artış yaşandığını belirten uzmanlar, sivrisineklerin kilosu olan kişilere ve belirli kan gruplarını daha çok tercih ettiğini söyledi.

Haberler - DHA 15.09.2022 - 11:29

İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 1

Kiminin gözü şişti, kimin bacakları kaşımaktan yara oldu. 'da sivrisinek ısırıkları nedeniyle hastanelere başvuran sayısı son zamanlarda oldukça arttı.

İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 2

Uzmanlar yaz mevsimin yağışlı geçmesinin sivrisinek artışına neden olduğunu, dere yatağına ya da durgun sulara yakın yerlerde yaşayanların bu durumdan daha çok etkilendiğini belirtiyor.

İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 3

Şişlik, yara ve kaşıntı nedeniyle hastanelere başvurular çoğaldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar, vücutlarında şişme ve dayanılmayacak derecede kaşıntı olduğunu belirtiyor.

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İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 4

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, sivrisinek ısırığı ve neden olduğu alerjiyle başvuran hasta sayısında artış olduğunu belirterek, son zamanlarda bazı sivrisinek cinslerinin de değişmeye başladığını söyledi. 

İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 5

"DERİYİ YIRTACAK DÜZEYDE KAŞIMA İHTİYACI HİSSEDİYORLAR"

Saldırgan bir tür olan ve en çok görülen sivrisinek cinsinin 'Aedes' olduğunu belirten Kutlubay, "Bu sineklerin özelliği ısırdıkları yerde, kabarcık meydana getirebiliyorlar. Kaşıntı oluyor, özellikle çocuklarda böyle reaksiyonlar meydana geliyor. Yaralar ve şişmeler oluşuyor. Basit bir kaşımayla rahatlayamıyorlar, deriyi yırtacak düzeyde kaşıma ihtiyacı hissediyorlar" dedi.

İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 6

"ÖLDÜRME İHTİMALİ VAR"

Kutlubay, sivrisineklerin özellikle alerjisi ve astımı olan kişileri ısırdığı zaman, vücutlarının farklı yerlerinde de reaksiyonların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Yaygın egzama tarzında döküntüler gerçekleşebildiğini belirten Kutlubay, "Bizim en çok korktuğumuz ise 'anafilaktik' dediğimiz bir reaksiyon var. Alerjik bireylerin, sivrisineğin tükürüğüne karşı alerjisi varsa bilinç kaybı da oluşuyor. Sivrisineğin öldürmesi teorik olarak var. Kişi alerjikse öldürme ihtimali var" şeklinde konuştu.

İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 7

"OBEZ KİŞİLERİ TERCİH EDİYORLAR"

Alerjisi olan kişilerin dikkatli olması uyarısında bulunan Prof. Doç. Dr. Kutlubay  "Özellikle obez kişileri tercih ediyorlar çünkü, onlar daha çok karbondioksit çıkarıyorlar. Sivrisineklerin karbondioksite karşı bir alıcıları var. Belli kan grubundaki kişileri tercih ediyorlar. Kan grubu '0' olanları daha çok tercih ediyorlar. Parlak giyinenleri, açık tenli insanları, renkli gözlü insanları ısırdığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 8

Kutlubay, sivrisinek ısırıklarına karşı korunmak için ise alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Mümkün olduğu kadar uzun kollu giysiler giyeceğiz, sivrisinek kovucu kullanacağız, lavanta yağı vücuda sürülebilir, pencerelere sineklik takılabilir. Mümkün olduğu kadar su birikintilerini ortadan kaldırmak gerek. Buna rağmen ısırırsa kolonya sürebilirler, kaşıntı giderici haplar kullanılabilir."

İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 9

"ZAMANINDA İLAÇLAMA YAPMAK LAZIM"

Prof. Doç. Dr. Kutlubay, ilaçların sineklere direnç kazandırabileceğini belirterek, "Zamanında ilaçlama yapmak lazım. Aslında larva döneminde ilaçlamakta fayda var. Sivrisineklerin mevcut ilaçlara karşı direnç geliştirdiğine dair bilgilerimiz de mevcut. O nedenle yerel yönetimlerin zamanında ve uygun dozlarda bu sinekleri ilaçlaması gerekiyor ki, işe yarasın" dedi.

İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 10

Bacaklarındaki sinek ısırıklarına dayanamadığı için hastaneye gelen Uğur Fidan, "Her yerim şişmeye başladı. Önce kaşınmaya başladı, kaşıdıkça daha çok şişmeye başladı. Artınca da hastaneye başvurdum. O kabartılar yara olana kadar kaşınmaya devam ediyor. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor" dedi.

İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 11
İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 12
İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı - 13

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