İstanbul'da sivrisinekler hastanelik etmeye başladı

"ÖLDÜRME İHTİMALİ VAR"

Kutlubay, sivrisineklerin özellikle alerjisi ve astımı olan kişileri ısırdığı zaman, vücutlarının farklı yerlerinde de reaksiyonların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Yaygın egzama tarzında döküntüler gerçekleşebildiğini belirten Kutlubay, "Bizim en çok korktuğumuz ise 'anafilaktik' dediğimiz bir reaksiyon var. Alerjik bireylerin, sivrisineğin tükürüğüne karşı alerjisi varsa bilinç kaybı da oluşuyor. Sivrisineğin öldürmesi teorik olarak var. Kişi alerjikse öldürme ihtimali var" şeklinde konuştu.