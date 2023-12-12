İstanbul’da taksi kazası | Taksi şoförüne dakikalarca kalp masajı yapıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolcu Erkan’ı ambulansla hastaneye sevk ederken, ekipler araç içerisinde sıkışan Düzgün’ü kurtarmak için çalışma başlattı.