İstanbul’da taksi kazası | Taksi şoförüne dakikalarca kalp masajı yapıldı

İstanbul Maltepe’de kavşaktan dönüş yapmak isteyen taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada taksi şoförü ve bir yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan taksi şoförü Mustafa Düzgün’ü hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı.

İstanbul’da taksi kazası | Taksi şoförüne dakikalarca kalp masajı yapıldı - 1

İstanbul Maltepe’de kaza yapan taksi şoförüne, dakikalarca kalp masajı yapıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yalı Mahallesi Sahil Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Düzgün kullandığı 34 TAE 66 plakalı taksiyle, Mimar Sinan Caddesi’nden Sahil Yolu’na çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazanın etkisiyle taksi şoförü araç içerisinde sıkıştı, yolcu Muhammed Erkan da yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da taksi kazası | Taksi şoförüne dakikalarca kalp masajı yapıldı - 2

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolcu Erkan’ı ambulansla hastaneye sevk ederken, ekipler araç içerisinde sıkışan Düzgün’ü kurtarmak için çalışma başlattı.

İstanbul’da taksi kazası | Taksi şoförüne dakikalarca kalp masajı yapıldı - 3

Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Düzgün'ü hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı.

Düzgün daha sonra ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa konuldu.
İstanbul’da taksi kazası | Taksi şoförüne dakikalarca kalp masajı yapıldı - 4

Ambulansta da kalp masajı yapılan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da taksi kazası | Taksi şoförüne dakikalarca kalp masajı yapıldı - 5

Tedavisi hastanede devam eden Düzgün'ün sağlık durumunun ağır olduğu, yaralı yolcu Muhammed Erkan’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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