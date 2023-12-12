İstanbul’da taksi kazası | Taksi şoförüne dakikalarca kalp masajı yapıldı
İstanbul Maltepe’de kavşaktan dönüş yapmak isteyen taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada taksi şoförü ve bir yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan taksi şoförü Mustafa Düzgün’ü hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı.
İstanbul Maltepe’de kaza yapan taksi şoförüne, dakikalarca kalp masajı yapıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Yalı Mahallesi Sahil Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Düzgün kullandığı 34 TAE 66 plakalı taksiyle, Mimar Sinan Caddesi’nden Sahil Yolu’na çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı.Kazanın etkisiyle taksi şoförü araç içerisinde sıkıştı, yolcu Muhammed Erkan da yaralandı.