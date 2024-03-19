İstanbul’da taksici-yolcu kavgası: Yolcular aracı tekmeledi, taksici İngiliz anahtarıyla karşılık verdi

“TAKSİYE BİNDİKTEN SONRA KORKTUM”

Olay anını anlatan Özge S., "Gelmeden önce bize uygulama üzerinden mesaj attı. Mesajda biraz üslubu değişik ve kabaydı. Taksici ‘Orada pazar var, o caddeye giremem’ dedi. Biz de ‘A kapısında pazar yok, girebilirsiniz’ dedik. Hatta kapının fotoğrafını attık. Taksi şoförü ise ‘Hayır oraya giremem. İşinize geliyorsa ben taksimetreyi açarım, sen bilirsin’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Taksi şoförünün ruh halinin bozuk olduğunu öne süren Özge S., “Taksiye bindikten sonra korktum, çünkü adamın tavrı da değişikti. Ben de ortam yumuşasın diye ‘Nihayet gelebildiniz. Trafik vardı galiba’ dedim. O arada yolda başka araçlara sataşıyordu. Sonrasında döndü ve benim aileme, sülaleme hatta bana küfür ederek bizi araçtan atmaya çalıştı. Araçtan atmaya çalıştığı anda ise ben video çekimini başlattım.” dedi.