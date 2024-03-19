İstanbul’da taksici-yolcu kavgası: Yolcular aracı tekmeledi, taksici İngiliz anahtarıyla karşılık verdi
İstanbul Küçükçekmece’de taksi şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Araç içinde başlayan tartışma sırasında yolculardan biri aracı tekmeledi, aynayı kırdı. Taksi şoförü ise buna karşılık olarak elindeki İngiliz anahtarıyla yolcuya saldırdı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul’da taksi şoförü ile yolcu arasındaki tartışma güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, 17 Mart Pazar günü, 18.30 sıralarında İkitelli’de yaşandı.