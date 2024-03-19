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İstanbul’da taksici-yolcu kavgası: Yolcular aracı tekmeledi, taksici İngiliz anahtarıyla karşılık verdi

İstanbul Küçükçekmece’de taksi şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Araç içinde başlayan tartışma sırasında yolculardan biri aracı tekmeledi, aynayı kırdı. Taksi şoförü ise buna karşılık olarak elindeki İngiliz anahtarıyla yolcuya saldırdı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul’da taksici-yolcu kavgası: Yolcular aracı tekmeledi, taksici İngiliz anahtarıyla karşılık verdi - 1

İstanbul’da taksi şoförü ile yolcu arasındaki tartışma güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 17 Mart Pazar günü, 18.30 sıralarında İkitelli’de yaşandı.

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İstanbul’da taksici-yolcu kavgası: Yolcular aracı tekmeledi, taksici İngiliz anahtarıyla karşılık verdi - 2

Halkalı’da bulunan evlerine gitmek için taksi çağırma uygulamasından hizmet alan Özge S. ve kızı, iddiaya göre uygulama üzerinden taksici ile konuşmaya başladı.

Bulundukları caddede pazar olduğunu söyleyen taksi şoförü, Özge S. ve kızından bir üst sokağa çıkmalarını istedi.

Uygulama üzerinden mesajlaşmalarının ardından taksi şoförü adrese geldi. Gergin başlayan konuşma, tartışmaya dönüştü.

Araca binen kadın yolcu ve kızı, iddiaya göre şoförün kendilerine küfür ettiğini ve araçtan inmezlerse aracı duvara çarpacağını söyledi.

Anne ve kızı araç içinde yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İstanbul’da taksici-yolcu kavgası: Yolcular aracı tekmeledi, taksici İngiliz anahtarıyla karşılık verdi - 3

Özge S.’nin “Bizi araçtan indirdi ve aracı üzerimize sürdü. Bende aracı durdurmak için aracın aynasını kırdım” iddiasının aksine, olay yerinden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taksiden inen kadın ve kızının araçtan indikten sonra aracın kapısını tekmelediği ve aynayı kırdığı, taksi şoförünün daha sonra aracı hareket ettirdiği ve yolcuların üzerine sürdüğü görülüyor.

Görüntülerde, araçtan inen taksi şoförünün eline aldığı İngiliz anahtarını savurduğu görülürken, olay yerindeki vatandaşların taksi şoförünü aracına bindirdiği görülüyor.

Olayın ardından karakola giden Özge S., taksi şoföründen şikayetçi oldu.
İstanbul’da taksici-yolcu kavgası: Yolcular aracı tekmeledi, taksici İngiliz anahtarıyla karşılık verdi - 4

“TAKSİYE BİNDİKTEN SONRA KORKTUM”

Olay anını anlatan Özge S., "Gelmeden önce bize uygulama üzerinden mesaj attı. Mesajda biraz üslubu değişik ve kabaydı. Taksici ‘Orada pazar var, o caddeye giremem’ dedi. Biz de ‘A kapısında pazar yok, girebilirsiniz’ dedik. Hatta kapının fotoğrafını attık. Taksi şoförü ise ‘Hayır oraya giremem. İşinize geliyorsa ben taksimetreyi açarım, sen bilirsin’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Taksi şoförünün ruh halinin bozuk olduğunu öne süren Özge S., “Taksiye bindikten sonra korktum, çünkü adamın tavrı da değişikti. Ben de ortam yumuşasın diye ‘Nihayet gelebildiniz. Trafik vardı galiba’ dedim. O arada yolda başka araçlara sataşıyordu. Sonrasında döndü ve benim aileme, sülaleme hatta bana küfür ederek bizi araçtan atmaya çalıştı. Araçtan atmaya çalıştığı anda ise ben video çekimini başlattım.” dedi.
İstanbul’da taksici-yolcu kavgası: Yolcular aracı tekmeledi, taksici İngiliz anahtarıyla karşılık verdi - 5

“CANIMIZI ZOR KURTARDIK”

Yaşananlar üzerine araçtan indiğini söyleyen Özge S., taksi şoförünün İngiliz anahtarıyla kendisine saldırdığını söyledi. Çevredekilerin kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Özge S., “Bunların hepsi videoda var. Daha sonra aracına binip, bizim üstümüze aracı defalarca sürdü. Biz canımızı zor kurtardık. Ben de bize çarpmaması için aracı tuttum o esnada da dikiz aynası kırıldı. Kızımla bana çarpmasına izin mi verseydim.” diye konuştu.

Özge S. şöyle devam etti:

“Biz indikten sonra telefonumun yanımda olmadığını fark ettim. Sonra biz 153’ü aradık. Telefonumun takside kaldığını söyledik ve onlarda ‘Hemen taksiciyle iletişime geçiyoruz’ dediler. Görüşüp bize geri dönüş yaptılar. Taksici ‘Bende öyle bir telefon yok’ demiş. Başta o telefonu bize vermeyecekti, gasbedecekti. Ben ‘karakola gidiyorum, şikayetçi olacağım. Zaten hayatımıza kastettin’ dedim. Kendisi ne yaptığının farkına varınca ve ben de şikayetçi olacağım dedi. O da karakolda iyi insan rolüne bürünmek için telefonumu teslim edip, benden dikiz aynasını kırdığım için şikayetçi oldu.”
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