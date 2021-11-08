İstanbul'da trafikte son durum: Sis vurdu yoğunluk yüzde 60'ı gördü

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk saat 7.55 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi. E-5 üzerinde yoğun sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi.

Haberler - İHA - ntv.com.tr 08.11.2021 - 07:55

İstanbul'da trafikte son durum: Sis vurdu yoğunluk yüzde 60'ı gördü - 1

’da haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

İstanbul'da trafikte son durum: Sis vurdu yoğunluk yüzde 60'ı gördü - 2

İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe E-5 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul'da trafikte son durum: Sis vurdu yoğunluk yüzde 60'ı gördü - 3

Gece saatlerinden itibaren etki gösteren sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafikte son durum: Sis vurdu yoğunluk yüzde 60'ı gördü - 4

Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da trafikte son durum: Sis vurdu yoğunluk yüzde 60'ı gördü - 5

İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.55 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

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