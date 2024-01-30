İstanbul’da turistin para dolu çantası çalındı
İstanbul Fatih’te bir turist, içinde yaklaşık 10 bin euro bulunan çantasını çaldırdı. Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklanırken, kapkaç olayı sonrası şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İstanbul Fatih’te turistlerin para dolu çantasını çalan iki kişi tutuklandı.İstanbul’a turist olarak gelen A.H., Fatih, Kemalpaşa Mahallesi Tevfik Paşa Caddesi’nde 15 Ocak Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında içinde 9 bin 190 euro bulunan çantasının çalındığı şikayetiyle emniyete başvurdu.