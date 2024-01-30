İstanbul’da turistin para dolu çantası çalındı

Görüntülerde çantayı çalan iki hırsızın hızla koşarak kaçtıkları, mağdurun da onlara yetişmek için arkalarından koştuğu görüldü.

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda şüpheliler Abdullah Ö. ve Fatih K. polis tarafından yakalandı.