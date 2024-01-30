İstanbul’da turistin para dolu çantası çalındı

İstanbul Fatih’te bir turist, içinde yaklaşık 10 bin euro bulunan çantasını çaldırdı. Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklanırken, kapkaç olayı sonrası şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul’da turistin para dolu çantası çalındı - 1

İstanbul Fatih’te turistlerin para dolu çantasını çalan iki kişi tutuklandı.

İstanbul’a turist olarak gelen A.H., Fatih, Kemalpaşa Mahallesi Tevfik Paşa Caddesi’nde 15 Ocak Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında içinde 9 bin 190 euro bulunan çantasının çalındığı şikayetiyle emniyete başvurdu.

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İstanbul’da turistin para dolu çantası çalındı - 2

Karakolda ifade veren A.H.’nin oteline dönerken iki kişinin çantasını çaldığını onları kovalamasına rağmen yakalamadığını söylediği öğrenildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada olay anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini belirledi.
İstanbul’da turistin para dolu çantası çalındı - 3

Görüntülerde çantayı çalan iki hırsızın hızla koşarak kaçtıkları, mağdurun da onlara yetişmek için arkalarından koştuğu görüldü.

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda şüpheliler Abdullah Ö. ve Fatih K. polis tarafından yakalandı.
İstanbul’da turistin para dolu çantası çalındı - 4

Şüphelilerden Abdullah Ö.’nün daha önceden 9, Fatih K.’nın ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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