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İstanbul'da yediemin otoparkında yangın

İstanbul'un Pendik ilçesinde, yediemin otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da yediemin otoparkında yangın - 1

İstanbul'un Pendik ilçesi Harmandere'deki yediemin otoparkında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da yediemin otoparkında yangın - 2

Alevler otomobillere de sıçradı.

İstanbul'da yediemin otoparkında yangın - 3

İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da yediemin otoparkında yangın - 4

Alevlerin diğer araçlara ve ağaçlık alana sıçramaması için önlem alındı. Çevrede ahşap malzemeyle çöplerin de depolandığı görüldü.

İstanbul'da yediemin otoparkında yangın - 5

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor.

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