İstanbul'da yediemin otoparkında yangın
İstanbul'un Pendik ilçesinde, yediemin otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul'un Pendik ilçesi Harmandere'deki yediemin otoparkında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İstanbul'un Pendik ilçesi Harmandere'deki yediemin otoparkında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevler otomobillere de sıçradı.
İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlerin diğer araçlara ve ağaçlık alana sıçramaması için önlem alındı. Çevrede ahşap malzemeyle çöplerin de depolandığı görüldü.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor.