İstanbul’daki bebek ölümünde korkunç Adli Tıp raporu: Bebeğin kanında uyuşturucu çıktı

İstanbul’da geçen yıl yaşamını yitiren 2,5 aylık bebeğin kanında metamfetamin adlı uyuşturucu madde tespit edildi.

Olay, geçen yıl Fatih ilçesine bağlı, Molla Gürani Mahallesi’ndeki apartmanda yaşandı. Fas uyruklu anne Chaimae El Omarı’nın ifadesine göre, o gece Yusuf adını verdiği 2,5 aylık bebeğine süt verdikten sonra yanında uyuttu.

Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında uyanan kadın, bebeğini göremeyince salona geçti, bebeğini yüzüstü yatar halde ve morarmış halde buldu. Mısır’a giden eşinin arkadaşı olan ve zaman zaman da kendisine yardımcı olduğu için evlerinde kaldığını söylediği Cherif Cossaw’ı da odada oturur halde uyurken gördü. Cherif’i uyandıran kadın, ne yaptığını sordu, adam da yerinden kalkmayarak rahat tavırlar sergiledi.

Bunun üzerine anne Chaimae, eşinin arkadaşlarını telefonla aradı, bebek hastaneye götürüldü. Ancak sabah saat 06.30 sıralarında bebeğin öldüğü haberi verildi. Bunun üzerine anne Chaimae, Cherif Cossaw’dan bebeğini öldürdüğü düşüncesiyle şikayetçi oldu.