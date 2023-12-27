İstanbul’dan Bodrum’a ambulansla uyuşturucu sevkiyatı (4 sağlık çalışanı yakalandı)

İstanbul Bahçelievler’de ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 sağlık personeli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, uyuşturucuyu Bodrum’a göndermeye hazırlandıkları tespit edildi.

İstanbul’dan Bodrum’a ambulansla uyuşturucu sevkiyatı (4 sağlık çalışanı yakalandı) - 1

İstanbul polisi, ambulansla uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Ekipler, bunun üzerine söz konusu ambulansa sürekli olarak paket bırakan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, şüphelilerin özel bir ambulansla Bağcılar’dan Bahçeşehir’e uyuşturucu taşıdıkları, daha sonra bu uyuşturucuları Bodrum’a göndereceklerini belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’dan Bodrum’a ambulansla uyuşturucu sevkiyatı (4 sağlık çalışanı yakalandı) - 2

20 Aralık’ta söz konusu ambulansa operasyon düzenlendi. Operasyonda, ambulansın içinde 2 kg skunk uyuşturucu maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucuyu ambulansla taşıyan G.C.S. ve O.D., maddeyi almak üzere Bodrum’dan İstanbul’a gelen M.N. ve uyuşturucu ticareti yapan M.S.H. ile birlikte 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’dan Bodrum’a ambulansla uyuşturucu sevkiyatı (4 sağlık çalışanı yakalandı) - 3

Ambulansla ilgili yapılan incelemede, aracının tescil kayıtlarında “ambulans hizmetinde kullanılamaz-trafikten men” şerhi bulunan özel bir ambulans olduğu, şüphelilerin 4’ünün de sağlık çalışanı olduğu tespit edildi.

İstanbul’dan Bodrum’a ambulansla uyuşturucu sevkiyatı (4 sağlık çalışanı yakalandı) - 4

Konu ile ilgili yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheliler arasında M.S.H. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, G.C.S., O.D. ve M.N. ise tutuklandı.

Şüphelilerin uyuşturucu madde poşetlerini ambulanslara taşıdıkları anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul’dan Bodrum’a ambulansla uyuşturucu sevkiyatı (4 sağlık çalışanı yakalandı) - 5

Görüntülerde şüphelilerin poşet içerisindeki uyuşturucuyu ambulanstakilere teslim ettikleri, paketi alan ambulansın yoluna devam ettiği görüldü.

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