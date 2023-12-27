İstanbul’dan Bodrum’a ambulansla uyuşturucu sevkiyatı (4 sağlık çalışanı yakalandı)

İstanbul polisi, ambulansla uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Ekipler, bunun üzerine söz konusu ambulansa sürekli olarak paket bırakan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, şüphelilerin özel bir ambulansla Bağcılar’dan Bahçeşehir’e uyuşturucu taşıdıkları, daha sonra bu uyuşturucuları Bodrum’a göndereceklerini belirledi.