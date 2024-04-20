İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 30 ev tahliye edildi

Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde evlerine çıkartacağız.

Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası can kaybı ya da yaralanması olmaması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde bütün kurumlarımızla birlikte yaptığımız bir organizasyon.