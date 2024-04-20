İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 30 ev tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün akşam toprak kayması meydana geldi. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın olmadı. 30 evdeki 100'den fazla kişi tahliye edildi.
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş çevrede bulunan 30 bina ve 114 kişi tahliye edilmişti.
Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından tahliye edilen vatandaşların bir kısmı otellere bir kısmı ise kendi istekleriyle akrabalarının yanına yerleşmişti.