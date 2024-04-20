Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasından yeni görüntüler
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dün saat 19.30 sıralarında toprak kayması ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül "Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde kalıcı olarak evlerine çıkartacağız." dedi.
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