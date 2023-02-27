İstanbul'u "kuzeye taşıma" önerisi

Hasarın en aza indirilmesi için bilim insanları, kamu, yerel yönetimler ve vatandaşların bir arada çalışması gerektiğini vurgulayan Binici, "Bilimin yapması gereken bu 500-600 bini 20 milyon noktanın içinden çekip bulmak. Bunu bulduktan sonra kamu otoritesinin yapması gereken gerekli finansal ayağı saplamak vatandaş için. Vatandaşın da buna gönüllü olması. Yani bu onun varlığıydı ama bu varlığı iyileştirmek için para harcaması gerekebilir." dedi.