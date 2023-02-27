İstanbul'u "kuzeye taşıma" önerisi

Deprem bölgesinde incelemeler yapan ODTÜ'lü akademisyenler arasında yer alan Profesör Doktor Barış Binici'ye göre ülke genelinde 500 binden fazla bina depremde yıkılma tehlikesi altında. Olası bir İstanbul depreminde sıkışık yapılaşma nedeniyle yaşanabilecek felakete karşı uyaran Binici, İstanbul'u "kuzeye taşıma" önerisinde bulundu. (Haber: Öykü Tüccar)

İstanbul'u "kuzeye taşıma" önerisi - 1

'DEPREM SEFERBERLİĞİ' ÇAĞRISI

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Barış Binici, depreme hazırlık için "seferberlik" çağrısı yaptı.

İstanbul'u "kuzeye taşıma" önerisi - 2

Binici, "Binalarımızın yaklaşık yüzde 3,5'u ya yıkıldı ya da yıkım kararı alındı. Bunu tüm Türkiye'ye geneline yansıtacak olursak. Türkiye genelinde can kaybına neden olmasını beklediğimiz bina sayısı 500-600 bin. İlk olarak çözülmesi gereken önlem can kaybının engellenmesi. Bunun için de deprem seferberliği gerekiyor." uyarısında bulundu.

İstanbul'u "kuzeye taşıma" önerisi - 3

Hasarın en aza indirilmesi için bilim insanları, kamu, yerel yönetimler ve vatandaşların bir arada çalışması gerektiğini vurgulayan Binici, "Bilimin yapması gereken bu 500-600 bini 20 milyon noktanın içinden çekip bulmak. Bunu bulduktan sonra kamu otoritesinin yapması gereken gerekli finansal ayağı saplamak vatandaş için. Vatandaşın da buna gönüllü olması. Yani bu onun varlığıydı ama bu varlığı iyileştirmek için para harcaması gerekebilir." dedi.

İstanbul'u "kuzeye taşıma" önerisi - 4

BİNALARA "KARBON POLİMER KAPLAMA" YAPILMALI

Binici, ODTÜ öğretim üyesi bilim insanlarının geliştirdiği ve bina içindekilerin ayrılmasına gerek kalmadan uygulanan "Karbon Polimer Kaplama" ile binaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul'u "kuzeye taşıma" önerisi - 5

"OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE FELAKET YAŞANIR"

Olası bir İstanbul depreminde sıkışık yapılaşma nedeniyle yaşanabilecek felakete karşı uyarıda bulunan Binici, "İlk aşamada depremde can kurtarmak istiyoruz, yaşanabilir müdahale edilebilir şehirlere ihtiyacımız var. İstanbul örneğinde olduğu gibi bu durum mümkün değil. Mevcut haliyle arama kurtarma yapılamadığını düşünün sadece zaman ve erişim sebeplerinden can kaybettiğini düşünün." açıklamasında bulundu.

İstanbul'u "kuzeye taşıma" önerisi - 6

Binici, İstanbul'da bina yıkım veya güçlendirme çalışmalarından önce, boşaltma çalışması yapılması gerektiğini söyledi.

İstanbul'u "kuzeye taşıma" önerisi - 7

"İSTANBUL'U KUZEYE TAŞIMALIYIZ"

Binici, "İki şemalı yaklaşılmalı diye düşünüyorum. Biri dönüşüm, onun için şehri mümkün olduğunca kuzeye taşımak ve alanı boşaltmak ikincisi de burada iş imkanları yaratmadan yapmak mümkün değil. Altyapıyı koymak vergi indirimleri cazibeler yaratmak ve şehri bir miktar boşaltmak. Sonra kötü durumdaki binalar için muhakkak güçlendirme alternatifi gerekiyor." dedi.

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