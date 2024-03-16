İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) 16 Mart tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Elektrik kesintisi programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü'nün de aralarında bulunduğu birçok ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Çatalca, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Silivri, Sultangazi'nin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak.
İşte elektrik kesintisi programının ayrıntıları...