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İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) 16 Mart tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Elektrik kesintisi programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü'nün de aralarında bulunduğu birçok ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Çatalca, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Silivri, Sultangazi'nin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte elektrik kesintisi programının ayrıntıları...

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 2
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 3
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 4
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 5
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 6
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 7
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 8
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 9
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 10
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 11
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 12
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 13
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 14
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 15
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 16
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 17
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 18
İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu - 19
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