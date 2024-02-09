İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (10 Şubat BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu ve daha birçok ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
10 ŞUBAT BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 10 Şubat elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 17 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;