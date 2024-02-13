İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ programına göre, İstanbul'un 20 ilçesine elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, 13 Şubat tarihli elektrik kesintisi programını inceliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek İstanbul ilçelerini paylaştı.
BEDAŞ'ın planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerine su verilemeyecek.