İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (7 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı)

7 MART BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 7 Mart tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.

İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;