İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan sevindiren haber
Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan ve kuraklık nedeniyle dip seviyeyi gören Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı. Uzmanlar, yüzde 70 doluluk oranının 2020 yılından itibaren en yüksek ikinci seviye olduğunu dile getirdi.
Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacı karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı, son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.