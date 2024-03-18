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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan sevindiren haber

Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan ve kuraklık nedeniyle dip seviyeyi gören Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı. Uzmanlar, yüzde 70 doluluk oranının 2020 yılından itibaren en yüksek ikinci seviye olduğunu dile getirdi.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan sevindiren haber - 1

Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacı karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı, son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan sevindiren haber - 2

Kasım ve aralık ayında yüzde 7 doluluk oran ile dip seviyeyi gören barajlar, kış aylarındaki yağışlarla hayat buldu.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan sevindiren haber - 3

Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 72,18'e, Pabuçdere'nin yüzde 69,94 ve Istrancalar'ın yüzde 77,42'ye ulaştı.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan sevindiren haber - 4

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan toplam 10 barajdaki doluluk oranı da yüzde 79,10 olarak ölçüldü.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan sevindiren haber - 5

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Bu sene, bölgemiz geçen seneye oranla ciddi manada aldı. Barajlardaki doluluk oranı da geçen yıl yüzde 7'lerdeydi. Bölgemizdeki Kazandere, Pabuçdere, Istrancalar'da bugün o doluluk oranı yüzde 70'lere ulaşmış durumda, bu sevindirici bir durum. Bu rakamlarla 2020 yılından itibaren aslında doluluk oranlarında yakaladığımız en yüksek ikinci seviye. 2022 yılını hariç tuttuğumuz zaman 2020'den itibaren bu kadar doluluk oranına ulaşılmamıştı." dedi.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan sevindiren haber - 6

"YER ALTI SULARI İLE İLGİLİ RİSKİ AZALTMAZ"

Barajları dolduran yağışların yer altı sularında artış göstermeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Tecer, "Yağan yağışların yüzde 10 ila 13'ü oranında bir miktar su yer altı sularına karışıyor. Fakat bu sene, bu yağışların yer altı sularına katkısının olduğunu söylemek; bu bölgede kriz boyutunda olan yer altı suyu tüketiminin tablosunun iyi anlaşılmayacağına sebebiyet vermiş oluruz. Böyle yağan yağmurlarla, bir sene bol bir yağış geçirilmesiyle, bu bölgede tükenen yer altı sularının telafi edilmesi mümkün değil. Evet bir miktar katkısı olmuştur ama bu miktar asla, bu bölgedeki yer altı sularıyla ilgili riski azaltmaz." diye konuştu.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan sevindiren haber - 7

"YER ALTI SUYU YER YER 600 METRELERE KADAR İNMİŞ"

Prof. Dr. Tecer, Trakya'nın sanayi bölgesi olması nedeniyle su tüketiminin fazla olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Yer altı suyu yer yer 600 metrelere kadar inmiş durumda. Bizim kampüsümüzde bile 450 metreden su çeker hale geldik. Düşünün bu bölgelerde 50-60 metrelerden suya ulaşılabiliyordu. Artık 300 metrelerin altında herhangi bir bölgede suya ulaşmamız mümkün değil. Bu konuda öncelikle bireysel tüketimi gözden geçirmemiz lazım. Her zaman söylüyoruz. Bireysel olarak tüketiminde tasarrufa yönelmemiz lazım, yağmur hasadı yapmamız gerekiyor. Özellikle belli metrekarelerdeki yapılarda bu zorunlu hale geldi ve en önemlisi de tarımsal sulamada, vahşi sulamadan vazgeçmemiz lazım. Daha modern teknikler ile sulama yapmamız gerekir. Ama bu bölgede günde 450 bin metreküp su tüketen sanayinin de bu atık sularını arıtarak geri kazanıp, tekrar proseslerde kullanılması elzem. Orta vadede bu bölgede birçok sanayi tesisi su bulamadığı için kapılarını kapatmak zorunda kalabilir."

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan sevindiren haber - 8
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan sevindiren haber - 9
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