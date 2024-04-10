İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nda kentten ayrılmayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, bayramın ilk gününde İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu - 1

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'un tarihi yerlerinde yoğunluk yaşandı.

Mevsim normallerine göre sıcak bir havanın yaşandığı şehirde vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktalarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan bölgede, ziyaretçiler fotoğraf ve video çekerek anılarını kayda aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu - 2

Sultanahmet Meydanı'nda çocukları Ege ve Defne ile gezen Derya Erkut, bölgeyi çok iyi bildiğini fakat gezmeye vakitleri olmadığı için bugünlerde çocukların da görmesini istediğini söyledi.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu - 3

Ayasofya-i Kebir Camii'ne girmek üzere sıra bekleyen Murat Kaan ve Büşra Alpdoğan ise küçük kızlarıyla İzmir'den geldiklerini anlattı.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu - 4

Murat Kaan Alpdoğan daha önceleri İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Birçok noktasını keşfetmeleri lazım. Her yerin tadı ayrı güzel o yüzden bütün İstanbul'u gezmelerini tavsiye ederim." dedi.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu - 5

Çocuklarıyla Sultanahmet Camisi'ni gezen Emin Sağ ise tatilleriyle ilgili, "Büyüklerimiz uzakta olduğu için pek onların yanına gidemedik, kutsal yerlerimizi gezdireyim çocuklara dedim. Daha önce ufaklıkları getirmiştim ama ablaları üniversiteye hazırlığından dolayı gelememişti. Bugüne kısmetmiş." diye konuştu.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu - 6

KENTTE BAYRAM HAVASI

Eminönü sahili de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Bu noktada, vatandaşlar ile turistler sahilde mısır ve balık ekmek gibi kente özgü lezzetleri denedi, vapura binenler Boğaz turu attı.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu - 7
İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu - 8

Galata Köprüsü'nde ise ziyaretçiler gün batımında manzaranın keyfini çıkardı, hatıra fotoğrafları çektirdi, bazıları ise balık tuttu.

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