İşte tarih bilgisi: Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, İstanbul'da 25 Kasım'da, Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta başlamıştı. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere ceza uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranı çerçevesinde güncelleniyor. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2023 tarihinde başlamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.