İşte tarih bilgisi: Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, İstanbul'da 25 Kasım'da, Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta başlamıştı. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere ceza uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranı çerçevesinde güncelleniyor. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

İşte tarih bilgisi: Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek? - 1

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2023 tarihinde başlamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.

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İşte tarih bilgisi: Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek? - 2

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

İşte tarih bilgisi: Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek? - 3

DENETİMLERİ KİM YAPIYOR?

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

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