İşte tarih bilgisi: Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2023 tarihinde başlamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.