İtfaiye aracındaki görüntülere soruşturma

İzmir'de 3 kadının seyir halindeki itfaiye aracında çekerek sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepkiye neden oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA 02.06.2021 - 16:04 | Son Güncelleme : 02.06.2021 - 16:05

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İzmir'de iki kadının itfaiye aracındaki görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, 30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı.
İtfaiye aracındaki görüntülere soruşturma - 3
Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.
İtfaiye aracındaki görüntülere soruşturma - 4
Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.
İtfaiye aracındaki görüntülere soruşturma - 5
İtfaiye aracındaki görüntülere soruşturma - 6

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