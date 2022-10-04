İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 143 düzensiz göçmen kurtarılırken, Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı - 1

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, 143 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı - 2

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı - 3

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 143 düzensiz göçmeni kurtardı.

İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı - 4

Öte yandan Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bot içerisindeki 31 göçmeni yakaladı.

İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı - 5

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

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