İzmir'de 16 kiloluk dev kalamar yakalandı

İzmir açıklarında 1 metre uzunluğunda ve 16 kilogram ağırlığında iki kalamar yakalandı. Uzmanlar Akdeniz'de görülen türün küresel ısınma etkisiyle Ege'ye kadar geldiğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 12:06

İzmir'de 16 kiloluk dev kalamar yakalandı - 1
Egeli balıkçılar, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yaklaşık 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 kalamar yakaladı.

İzmir'de 16 kiloluk dev kalamar yakalandı - 2
İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, uzmanların sürekli vurguladığı küresel iklim değişikliğinin etkilerinin denizlerde de hissedilmeye başlandığını söyledi.
İzmir'de 16 kiloluk dev kalamar yakalandı - 3
Çakan, "Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum" dedi.

İzmir'de 16 kiloluk dev kalamar yakalandı - 4
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol ise denizlerdeki küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını ifade etti.
İzmir'de 16 kiloluk dev kalamar yakalandı - 5
Balıkçıların ağına takılan kalamarla ilgili bilgi veren Akyol, "Bu kalamar türünün isminin Thysanoteuthis Rhombus olduğunu tahmin ediyoruz. Diamond Squid diye de geçiyor. Akdeniz'de görülüyor. İzmir'de biz de buna rastlamadık. Denizlerimizde görülmeye başlanan yeni türlerin balıkçılığa etkisi şu an için tehlikeli boyutta değil. Sular ısındıkça bu türlerin gelişi de artacaktır. Mesela aslan balığının bu kadar hızlı gelmesini beklemiyorduk. Beklediğimizden hızlı geldi" diye konuştu.
İzmir'de 16 kiloluk dev kalamar yakalandı - 6
İzmir'de 16 kiloluk dev kalamar yakalandı - 7

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