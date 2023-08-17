İzmir’de denizanası istilası | Hastanelere başvurular arttı

İzmir’in Foça ilçesinde sahilleri istila eden denizanaları nedeniyle hastanelere başvurular arttı. Yüzerken denizanalarıyla temas eden bazı vatandaşlar, yanma ve batma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

İzmir’de denizanası istilası | Hastanelere başvurular arttı - 1

İzmir’in Foça ilçesinde denizanası istilası yaşanıyor.

Vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan denizanası istilasının ne zaman sona ereceğini merak ederken, bu durum denize giren vatandaşları da tedirgin ediyor.

Denizanalarının istilası, ilçedeki vakaları da artırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de denizanası istilası | Hastanelere başvurular arttı - 2

Yüzerken denizanalarıyla temas eden bazı vatandaşlar, yanma ve batma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Deniz anasıyla temas eden ve Foça Devlet Hastanesinde tedavi olan Sali Yiğit, İngiliz Burnu mevkiinde denizde yaşadığı durumu anlattı.

İzmir’de denizanası istilası | Hastanelere başvurular arttı - 3

Yiğit, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kuzenimle denize girerken biraz açılmak istedik. Foça'da denizanası vakalarının çok olduğunu kendimizde gördük. Söyleniyordu zaten. Bulunduğumuz bölgede çok yoktu, kıyıda bir tane ölü denizanası vardı. Tam göğsümün altında bir yanma, batma hissettim. Bir yapışma durumu olmadı; ama sadece temas durumu oldu ve ara ara çizgiler şeklinde izler oluştu. Sonrasında hemen denizden çıktık Foça Devlet Hastanesi'ne gittik. Durumu gören doktor ve hemşireler ‘ciddi bir durum’ dediler. Gerekli tedavi yapıldı.”

İzmir’de denizanası istilası | Hastanelere başvurular arttı - 4

BALIKÇILAR DA MAĞDUR

Öte yandan, son 15 gündür artış gösteren denizanası istilası balıkçıları da mağdur etti.

Sahilde balık tutan balıkçılar, denizanalarının ağlarına vermiş olduğu zarardan ve ağların balık yerine denizanası dolduğundan dert yakındı.

İzmir’de denizanası istilası | Hastanelere başvurular arttı - 5

Uzmanlar ise denizanası istilasının aşırı sıcaklar ile deniz kirliliğinden kaynaklandığını belirtiliyor.

İzmir’de denizanası istilası | Hastanelere başvurular arttı - 6
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