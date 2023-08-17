İzmir’de denizanası istilası | Hastanelere başvurular arttı
İzmir’in Foça ilçesinde sahilleri istila eden denizanaları nedeniyle hastanelere başvurular arttı. Yüzerken denizanalarıyla temas eden bazı vatandaşlar, yanma ve batma şikayetiyle hastanelere başvurdu.
İzmir’in Foça ilçesinde denizanası istilası yaşanıyor.
Vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan denizanası istilasının ne zaman sona ereceğini merak ederken, bu durum denize giren vatandaşları da tedirgin ediyor.
Denizanalarının istilası, ilçedeki vakaları da artırdı.