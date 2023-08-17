İzmir’de denizanası istilası | Hastanelere başvurular arttı

Yiğit, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kuzenimle denize girerken biraz açılmak istedik. Foça'da denizanası vakalarının çok olduğunu kendimizde gördük. Söyleniyordu zaten. Bulunduğumuz bölgede çok yoktu, kıyıda bir tane ölü denizanası vardı. Tam göğsümün altında bir yanma, batma hissettim. Bir yapışma durumu olmadı; ama sadece temas durumu oldu ve ara ara çizgiler şeklinde izler oluştu. Sonrasında hemen denizden çıktık Foça Devlet Hastanesi'ne gittik. Durumu gören doktor ve hemşireler ‘ciddi bir durum’ dediler. Gerekli tedavi yapıldı.”