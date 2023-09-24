İzmir’de emekli albayı sakat bırakan kaya | Mavi bayraklı plajdaki tehlike
İzmir’in Menderes ilçesinde deniz tabanına döşenen boruların kalkmaması için üzerine koyulan kaya parçası, denize girenler için tehlike yaratıyor. Mahalle halkı, bir kişinin çarpıp yüzde 79 engelli kaldığı, çok sayıda kişinin de çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden olan kayanın kaldırılmasını ya da önlem alınmasını istedi.
İzmir Özdere’de deniz tabanına döşenen boruların kalkmaması için koyulan kaya parçası, denize girenler için tehlike yaratıyor.