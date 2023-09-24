İzmir’de emekli albayı sakat bırakan kaya | Mavi bayraklı plajdaki tehlike

Bu nedenle serinlemek için denize giren tatilcilerin ve yöre halkının yaralanmasına neden oluyor.

Özdere Mahallesi halkı bugüne kadar başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kişinin kayaya çarparak yaralandığını hatta 2 kişinin hastanelik olduğunu belirtip, önlem alınmasını istedi.

Yöre sakinleri imza toplayıp birçok yere şikayette bulunmalarına rağmen hiçbir önlem alınmadığını söyledi.