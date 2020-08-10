İzmir'de yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesi Üç Eylül Mahallesi Fakülte Caddesi'nde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine ait binanın bahçesindeki 8 metre uzunluğunda beton duvarlar, rüzgar ve yağışın etkisiyle yıkıldı.