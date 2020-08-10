İzmir'de yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yağış ve rüzgar nedeniyle 8 metrelik beton duvarlar yıkıldı.

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 02:33

İzmir'de yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı - 1
İzmir'in Ödemiş ilçesi Üç Eylül Mahallesi Fakülte Caddesi'nde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine ait binanın bahçesindeki 8 metre uzunluğunda beton duvarlar, rüzgar ve yağışın etkisiyle yıkıldı.
İzmir'de yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı - 2
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duvarların yıkıldığı yerde çevre güvenliği aldı.
İzmir'de yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı - 3
Duvarların yıkılma sesini duyan İsmail Cankara, AA muhabirine, "Yaşadığımız bahçenin hemen karşısında bulunan Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar’a ait binanın bahçe duvarının yıkıldığını görünce hemen yetkililere haber verdik. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda beton duvar yıkıldı." dedi.
İzmir'de yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı - 4
İzmir'de yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı - 5
İzmir'de yağış ve rüzgar nedeniyle beton duvarlar yıkıldı - 6

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER