Yargı paketinde son durum: 9. Yargı Paketi'nin ayrıntıları belli oldu
Ceza İnfaz Sistemi'nde düzenlemeler öngören 9. Yargı Paketi tamamlanmak üzere. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin ayrıntıları belli oldu. Pakete göre, cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılabilmesine yönelik uygulamalar hayata geçirilecek. Terör örgütlerinin finansmanına yönelik TMSF'nin kayyum atama yetkisi uzatılacak. Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.
23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin çalışmaları sürüyor. TRT Haber'de yer alan haberde düzenlemenin ayrıntılarına yer verildi.