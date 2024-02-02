İzmir’deki taksici cinayeti | Saldırgan Delil Aysal’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı
İzmir’de müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge’yi öldürüp, telefonunu çalan Delil Aysal’ın ifadesi ortaya çıktı. Aysal’ın ifadesinde, “Araçtayken bir anda gasp fikrinin aklıma geldi ve eylemi gerçekleştirdim.” dediği öğrenildi.
İzmir’in Gaziemir ilçesindeki taksici cinayetinde katil zanlısı Delil Aysal’ın ifadesi ortaya çıktı.
Gaziemir’de 31 Aralık 2023 günü saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge’nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi.Taksi şoförü Erge’yi bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.