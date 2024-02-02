İzmir’deki taksici cinayeti | Saldırgan Delil Aysal’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı

ARAÇ KAMERASI SALDIRIYI KAYDETTİ

Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal’ın silahlı saldırı anı, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, taksi durduktan sonra cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal’ın tabancayla 3 el ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği taksi şoförü Erge’nin yan koltuğa doğru devrilip hareketsiz kalması yer aldı.

Delil Aysal’ın tabancayla vurduğu Erge’ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.