İzmir’deki taksici cinayeti | Saldırgan Delil Aysal’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı

İzmir’de müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge’yi öldürüp, telefonunu çalan Delil Aysal’ın ifadesi ortaya çıktı. Aysal’ın ifadesinde, “Araçtayken bir anda gasp fikrinin aklıma geldi ve eylemi gerçekleştirdim.” dediği öğrenildi.

İzmir’deki taksici cinayeti | Saldırgan Delil Aysal’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı - 1

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki taksici cinayetinde katil zanlısı Delil Aysal’ın ifadesi ortaya çıktı.

Gaziemir’de 31 Aralık 2023 günü saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge’nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi.

Taksi şoförü Erge’yi bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’deki taksici cinayeti | Saldırgan Delil Aysal’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı - 2

Delil Aysal, peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge’yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge’nin kulaklık ve cep telefonunu çalıp, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge’yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İzmir’deki taksici cinayeti | Saldırgan Delil Aysal’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı - 3

ARAÇ KAMERASI SALDIRIYI KAYDETTİ

Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal’ın silahlı saldırı anı, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, taksi durduktan sonra cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal’ın tabancayla 3 el ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği taksi şoförü Erge’nin yan koltuğa doğru devrilip hareketsiz kalması yer aldı.

Delil Aysal’ın tabancayla vurduğu Erge’ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.
İzmir’deki taksici cinayeti | Saldırgan Delil Aysal’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı - 4

110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi.

Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Aysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir’deki taksici cinayeti | Saldırgan Delil Aysal’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı - 5

POLİSTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aysal’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı.

“Araçtayken bir anda gasp fikrinin aklına geldiğini ve eylemi gerçekleştirdim.” diyen, aynı ifadesini mahkemede de tekrar edip, “Pişmanım.” dedi.
İzmir’deki taksici cinayeti | Saldırgan Delil Aysal’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı - 6

TAKSİCİLERDEN 250 ARAÇLIK KONVOY

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Oğuz Erge’nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

250 taksi şoförü, Oğuz Erge’nin bindirildiği cenaze aracına eşlik etti.
İzmir’deki taksici cinayeti | Saldırgan Delil Aysal’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı - 7

Korna basarak tepki gösteren taksi şoförleri Oğuz Erge’nin cenazesini taşıyan nakil aracını İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kadar takip etti.

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