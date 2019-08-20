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İzmir'deki yangın 3. gününde

Anadolu Ajansı, NTV

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili olan yangın kısmen kontrol altına alındı.

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    İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kısmen kontrol altına alındı.
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    Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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    Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.

    Fotoğraf: Merih Ak

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    Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor.

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    Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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    Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

    Fotoğraf: Merih Ak

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    Fotoğraf: Merih Ak
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