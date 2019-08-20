İzmir'deki yangın 3. gününde
Anadolu Ajansı, NTV
İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili olan yangın kısmen kontrol altına alındı.
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1İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kısmen kontrol altına alındı.
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Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.
Fotoğraf: Merih Ak
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Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor.
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Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.
Fotoğraf: Merih Ak
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18Fotoğraf: Merih Ak