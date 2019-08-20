İzmir yangını kontrol altında

1 İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alındı.

2 "YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ""2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

3 "SAHA SOĞUTULACAK" Bakan Pakdemirli, " Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek." dedi.

4 "YANGIN FIRSATÇILARI VAR" Pakdemirli "Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var." açıklamasında bulundu.

5 "UÇAKLARIN KABİLİYETLERİ SON DERECE SINIRLI" Bakan Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarında uçakların kullanılmamasıyla ilgili eleştirilere "Hangardaki uçakların kabiliyetleri son derece sınırlı. Personelimiz kiralanan uçakları emniyetli bulmuyor. Helipokterle daga fazla sorti yapabiliyorsunuz." dedi.

6 3 MİLYON FİDAN DİKİLECEK 11 Kasım tarihinde 3 milyon fidan dikileceğini belirten Pakdemirli "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum." dedi.

7 "ORMAN ALANLARI İMARA KONU EDİLEMEZ" Tarım ve Orman Bakanı, "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara konu edilemez'. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, 'burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.' Bunun başka açıklaması başka bir şeyi yok ama bunların üzerinden siyasi rant üretmeye çalışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani devlet ormanları imara konu edilemez." açıklamasında bulundu.

8 Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek verdi.. Fotoğraf: Merih Ak

9 İçin için yanan ağaç gövdelerinin söndürme çalışmaları için en büyük tehdit olduğu belirtiliyor. Fotoğraf: Merih Ak

10 Fotoğrafta görüldüğü gibi yanan ağaçlar rüzgarın şiddetlenmesiyle alevlenerek çevreyi yeniden tehdit ediyor. Bu nedenle söndürme çalışmalarının birkaç gün daha devam edebileceği belirtiliyor. Fotoğraf: Merih Ak

11 Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor.

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