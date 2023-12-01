İzmir’i bekleyen tehlike: “Sadece Kordon ve Mavişehir değil, körfezin tüm kıyıları taşkından etkilenebilir”

İzmir’de hafta sonu etkili olan sağanak ve fırtınada denizin taşması sonucu kıyılardaki birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Uzmanlar, İzmir’de bu taşkınların daha şiddetlilerinin görülebileceği konusunda uyarıyor. İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği Başkanı Servet Ertaş, “En riskli yerler, Kordon ve Mavişehir’di. Ama bu körfezin diğer tarafını da etkilemeyeceği anlamına gelmiyor. Körfezin tüm kıyıları etkilenebilir.” dedi.

İzmir’i bekleyen tehlike: “Sadece Kordon ve Mavişehir değil, körfezin tüm kıyıları taşkından etkilenebilir” - 1

İzmir’de hafta sonu etkili olan fırtınada denizin taşması sonucu birçok ev ve işyeri sular altında kaldı.

Uzmanlar önümüzdeki dönemde bu taşkınların daha şiddetlisinin yaşanabileceği konusunda uyardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’i bekleyen tehlike: “Sadece Kordon ve Mavişehir değil, körfezin tüm kıyıları taşkından etkilenebilir” - 2

İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği Başkanı ve Afet Uzmanı Servet Ertaş, İzmir’de kıyıya çok yakın yerlere çok katlı binalar yapıldığını hatırlatıp, su baskını ve sel gibi afetlerin daha fazla yaşanacağını söyledi.

İzmir’i bekleyen tehlike: “Sadece Kordon ve Mavişehir değil, körfezin tüm kıyıları taşkından etkilenebilir” - 3

Kordon ve Mavişehir’de yaşanan deniz taşması olayının sürpriz olmadığını anlatan Ertaş, “Kent planlaması gözden geçirilmeli. Yeni yapılacak yerler, kent planına uygun inşa edilmeli. Dirençli kentler vizyonuna uygun, taşkınları engellemek için setler yapılmalı. Kıyı kanunu tam olarak uygulanmalı.” diye konuştu.

İzmir’i bekleyen tehlike: “Sadece Kordon ve Mavişehir değil, körfezin tüm kıyıları taşkından etkilenebilir” - 4

“SU BASKINI DA CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR”

Kurumları iş birliği yaparak önlemleri arttırmaya davet eden Ertaş, “İzmir'de, birçok yerde yanlış var.” diyerek, kıyıya yakın bölgelerde yapılan çok katlı binalara dikkat çekti.

İzmir’i bekleyen tehlike: “Sadece Kordon ve Mavişehir değil, körfezin tüm kıyıları taşkından etkilenebilir” - 5

Su baskını ve sellerin daha sık görüleceğini söyleyen Ertaş, “En riskli yerler, Kordon ve Mavişehir”di. Ama bu körfezin diğer tarafını da etkilemeyeceği anlamına gelmiyor. Körfezin tüm kıyıları etkilenebilir. Yapılaşma kıyı kanununa uygun değilse, bariyerler taşkını önleyecek durumda değilse, bir sonraki taşkın daha şiddetli olabilir.” ifadelerini kullandı.

İzmir’i bekleyen tehlike: “Sadece Kordon ve Mavişehir değil, körfezin tüm kıyıları taşkından etkilenebilir” - 6
DAHA FAZLA GÖSTER