İzmir’i bekleyen tehlike: “Sadece Kordon ve Mavişehir değil, körfezin tüm kıyıları taşkından etkilenebilir”

Su baskını ve sellerin daha sık görüleceğini söyleyen Ertaş, “En riskli yerler, Kordon ve Mavişehir”di. Ama bu körfezin diğer tarafını da etkilemeyeceği anlamına gelmiyor. Körfezin tüm kıyıları etkilenebilir. Yapılaşma kıyı kanununa uygun değilse, bariyerler taşkını önleyecek durumda değilse, bir sonraki taşkın daha şiddetli olabilir.” ifadelerini kullandı.