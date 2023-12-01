İzmir’i bekleyen tehlike: “Sadece Kordon ve Mavişehir değil, körfezin tüm kıyıları taşkından etkilenebilir”
İzmir’de hafta sonu etkili olan sağanak ve fırtınada denizin taşması sonucu kıyılardaki birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Uzmanlar, İzmir’de bu taşkınların daha şiddetlilerinin görülebileceği konusunda uyarıyor. İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği Başkanı Servet Ertaş, “En riskli yerler, Kordon ve Mavişehir’di. Ama bu körfezin diğer tarafını da etkilemeyeceği anlamına gelmiyor. Körfezin tüm kıyıları etkilenebilir.” dedi.
İzmir’de hafta sonu etkili olan fırtınada denizin taşması sonucu birçok ev ve işyeri sular altında kaldı.Uzmanlar önümüzdeki dönemde bu taşkınların daha şiddetlisinin yaşanabileceği konusunda uyardı.