İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi

İzmir Ödemiş'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bir otomobil ve bir cip sel sularına kapılırken, ekili araziler de suyla doldu.

DHA 21.06.2021 - 14:32

İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - 1
Ödemiş ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar mahallelerinde su baskınları yaşandı.
İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - 2

ÇÖP KONTEYNERLERİ SÜRÜKLENDİ

Yüksek kesimlerden gelen sel suları, taş ve kaya parçaları ile çöp konteynerlerini sürükledi, yollardaki kilit parke taşları söktü.
İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - 3

ARAÇLAR SELE KAPILDI

Bıçakçı Mahallesi'nde, park halindeki bir cip sel sularına kapılıp, sürüklendi.
İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - 4
Küçükavulcuk Mahallesi'nde ise sel suları arasında kalan otomobil ve sürücüsü, çevredekiler ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - 5

DERE VE ÇAY TAŞTI

Şiddetli yağışta Gelenboz Deresi ve Birgi Çayı tepelerden gelen suyla dolup, taştı.
İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - 6
Çevredeki bazı bahçeler ve hayvan damlarında su baskınları yaşanırken, ekili araziler su altında kaldı.
İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - 7
Ödemiş Sanayi Sitesi'nde rögarların tıkanması nedeniyle yolda su birikintileri oluştu.
İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - 8
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle su birikintilerini tahliye etti.
İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - 9
Ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte sel sularının getirdiği, yollardaki taş ve kaya parçalarını temizleyip, zarar gören yerlerin onarımına başladı.
İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - 10
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de bölgeye giderek, su baskınlarından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunup, çalışmaları yerinde izledi.
İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - 11
İzmir'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi - 12

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