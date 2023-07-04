İzmir’in içme suyunu karşılayan baraj yakınında çöp ve moloz tehdidi
İzmir'in Menderes ilçesinde, kentin önemli ölçüde içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı’na dökülen Tahtalı Çayı'nın hemen yanına bırakılan çöp ve molozlar kötü kokuya neden oluyor. Kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen atıklar doğa kirliliğine neden oluyor.
Menderes'in Oğlananası mevkisi 7037 Sokak'ta, kentin önemli ölçüde içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’na dökülen Tahtalı Çayı'nın yanına çöp ve moloz bırakılması tepkilere neden oldu.