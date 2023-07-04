İzmir’in içme suyunu karşılayan baraj yakınında çöp ve moloz tehdidi

"KALICI BİR TEDBİR YOK"

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kurban atıkları böyle gelişi güzel ortalığa atılmamalı. Çayın yanına atılan atıkla arasında cam yünü ve taş yünü gibi malzemeler var. Bunları birçok ülkede taşımak bile yasak. İzmir halkı bu çöpleri ve bu muameleyi hak etmiyor. Bu durum 3 yıldan beri bu şekilde devam ediyor. Zaman zaman belediyeyi aradığımızda bunları alıyorlar fakat kalıcı bir tedbir yok. Önleyici bir tedbir alınması ve bölgeye kameralar yerleştirilmesi gerek. İçimiz acıyor."