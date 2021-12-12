İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde mevsimsel kuraklık nedeniyle su çekilmesi artıyor. Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu gölde, suyun kıyıdan 50 metreden fazla çekildiği belirtiliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.12.2021 - 11:34

İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 1

Marmara Bölgesi'nin en büyük, 'nin 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 2

Bölgede tarımsal sulamada da yararlanılan gölün özellikle Çakırca Mahallesi, çekilmenin en net göründüğü noktalardan biri oldu.

İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 3

Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerindeki iskelede suyun olmadığı görüldü.

İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 4

Orhangazi ilçesi sahilinde ise su kıyıdan 50 metreden fazla çekildi.

İlçede bir dönem büyük teknelerin yanaştığı iskele suyun uzağında bulunuyor.

İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 5

SON YILLARDA ARTTI

Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, İznik Gölü'ndeki çekilmenin son yıllarda iyice belirginleştiğini söyledi.

İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 6

Çekilmelerinin 3 sene önce başladığını ve yıllara göre değiştiğini dile getiren Bayrak, "Bu yıl çekilme daha fazla" dedi.

İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 7

Bayrak, su seviyesinin 1 metre civarında düştüğünü belirtti.

İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 8

Kıyıda bataklıklar oluştuğunu söyleyen Bayrak, "Buharlaşma, kış karlarının yağmaması gölü etkiliyor. Gölün dolması için dağlara kar yağması lazım. İklim bozukluklarından bahsediliyor. Sıcaklık ve buharlaşmayla beraber çok büyük bir su kaybına yol açıyor. Çekilme de buna bağlı gerçekleşiyor. Kuraklık etkisi var. Son yıllarda çok kar yağmadı, su seviyesi düştü” diye konuştu.

İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 9
İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 10
İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 11
İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 12
İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 13
İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 14
İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 15
İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 16
İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 17
İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 18
İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı - 19

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER