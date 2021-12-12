İznik Gölü'nde kuraklık: Su çekilmesi 50 metreyi aştı

Kıyıda bataklıklar oluştuğunu söyleyen Bayrak, "Buharlaşma, kış karlarının yağmaması gölü etkiliyor. Gölün dolması için dağlara kar yağması lazım. İklim bozukluklarından bahsediliyor. Sıcaklık ve buharlaşmayla beraber çok büyük bir su kaybına yol açıyor. Çekilme de buna bağlı gerçekleşiyor. Kuraklık etkisi var. Son yıllarda çok kar yağmadı, su seviyesi düştü” diye konuştu.