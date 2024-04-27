Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler öğretmen atamalarına çevrildi

Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği Kabine toplantısı öncesinde, toplantının yapılacağı tarih merak ediliyor. Normal şartlarda her 15 günde bir yapılan Kabine toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?