Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler öğretmen atamalarına çevrildi
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, atama bekleyen öğretmenler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son olarak Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen atamaları için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını belirtmişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?
Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği Kabine toplantısı öncesinde, toplantının yapılacağı tarih merak ediliyor. Normal şartlarda her 15 günde bir yapılan Kabine toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?