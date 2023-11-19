Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Kabine gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı tarihi, Türkiye gündemi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Faizsiz evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuları merak eden vatandaşlar, yeni Kabine Toplantısı gündemini araştırıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Kabine gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Kabine gündeminde neler var? - 1

Yeni Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Normalde her 2 haftada bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın, bu hafta yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Kabine gündeminde neler var?

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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Kabine gündeminde neler var? - 2

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 31 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 13 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyordu fakat toplantı yapılmadı.

Yeni Kabine Toplantısı'nın 20 Kasım Pazartesi günü yapılacağı ön görülüyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Kabine gündeminde neler var? - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nın gündeminde, yeni yıl öncesi maaş zamlarının olacağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak emekli zammı için 2024 yılı Ocak ayını işaret etmişti. Bunun yanı sıra milyonlarca çalışan ise asgari ücrete dikkat kesilmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının maaş zamlarıyla ilgili çalışmaları devam ediyor. 

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Kabine gündeminde neler var? - 4

Bunun yanı sıra Kabine Toplantısı’nda evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

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