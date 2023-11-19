Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nın gündeminde, yeni yıl öncesi maaş zamlarının olacağı düşünülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak emekli zammı için 2024 yılı Ocak ayını işaret etmişti. Bunun yanı sıra milyonlarca çalışan ise asgari ücrete dikkat kesilmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının maaş zamlarıyla ilgili çalışmaları devam ediyor.