Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Kabine gündeminde neler var?
Kabine Toplantısı tarihi, Türkiye gündemi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Faizsiz evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuları merak eden vatandaşlar, yeni Kabine Toplantısı gündemini araştırıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Kabine gündeminde neler var?
Yeni Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Normalde her 2 haftada bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın, bu hafta yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Kabine gündeminde neler var?