Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. Türkiye iç ve dış siyaseti başta olmak üzere, ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine toplantısının yeni tarihi merak edilmeye başladı. 29 Ocak'ta yapılması beklenen Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta yapılamamıştı. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak? - 1

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini ve siyasetini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Normalde her 2 haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamamıştı. Şimdi gözler yeni Kabine toplantısı tarihine çevrildi. İşte ayrıntılar.

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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak? - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almadığı için yapılamadı.

Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı fakat Kabine'nin 12 Şubat 2024 Pazartesi günü toplanması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak? - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak? - 4

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Diğer yandan öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

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