Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. Türkiye iç ve dış siyaseti başta olmak üzere, ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine toplantısının yeni tarihi merak edilmeye başladı. 29 Ocak'ta yapılması beklenen Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta yapılamamıştı. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak?
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini ve siyasetini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Normalde her 2 haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamamıştı. Şimdi gözler yeni Kabine toplantısı tarihine çevrildi. İşte ayrıntılar.