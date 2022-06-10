Kaçak tütün ve silah ticaretiyle 30 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

ÇOK SAYIDA MALZEME, SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 3 adet sigara sarma makinesi, bir buçuk ton kıyılmış sigara tütünü, 152 bin 500 adet bandrolsüz boş makaron, 37 bin 760 adet satışa hazır doldurulmuş makaron, 30 bin adet sahte bandrol, 1 adet AK-47 kaleşnikof tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.